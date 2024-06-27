3.Sayfa

Mardin'de anız yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Dumanlı, Pınarcık ve Söğütözü mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.