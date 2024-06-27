Mardin'de anız yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de anız yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Mardin'in Derik ilçesinde sabah saatlerinde çıkan anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

27.06.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de anız yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Dumanlı, Pınarcık ve Söğütözü mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Mardin, Derik, Acil Durum, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de anız yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:22:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de anız yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement