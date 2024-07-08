Mardin'de bıçakla yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçakla ağır yaralanan 92 yaşındaki Süleyman Altekin, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece Nusaybin'in Çölova köyünde Süleyman Altekin (92) iddiaya göre, kazara karnından bıçakla ağır yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilen Altekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN