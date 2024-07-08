Mardin'de bıçakla yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de bıçakla yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 92 yaşındaki Süleyman Altekin, kazara karnından bıçakla ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Altekin kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.

08.07.2024 14:13
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçakla ağır yaralanan 92 yaşındaki Süleyman Altekin, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece Nusaybin'in Çölova köyünde Süleyman Altekin (92) iddiaya göre, kazara karnından bıçakla ağır yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilen Altekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de bıçakla yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de bıçakla yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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