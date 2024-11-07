Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor - Son Dakika
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Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor

Mardin\'de \'çalışan eşekler\' emekliye ayrılıyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde dar ve merdivenli sokaklardan çöplerin toplanması amacıyla kullanılan eşekler emekliye ayrılıyor.

07.11.2024 19:34
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Mardin'in Artuklu ilçesinde sit alanındaki sokakların dar ve merdivenli olması sebebiyle çöplerin toplanması amacıyla kullanılan eşekler emekliye ayrılıyor. Eşekler, kurulacak olan hayvan çiftliğinde ağırlanacak.

Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.

Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti. Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, 3-sayfa, Artuklu, Mardin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Harun Çelik:
    Ülkemizde hayvanlar insanlardan önce emekli oluyor üstelik insanlar eşeklerden çok çalışıyor EYT İLE EMEKLİ OLANLA 2000 girişli olan arasında 20 yıl emekli olabilme farkı var KADEMELİ EMEKLİLİK mutlaka gelmelidir sarayın 1 aylık masrafı en fazla 12 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Mardin'de insanlardan güzel eşek Olurmu ayılar 1 9 Yanıtla
  • Osman Koca:
    hayvan candır.hayvan sevenden zarar gelmez. 5 0 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Hangi kasabın fikri vermiş acaba 3 2 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    malum köfteciye yollayın değerlendirsin 0 4 Yanıtla
  • Ersin Toprak:
    Bizim eşekler ne olacak 3 0 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Sakın ayrılmasınlar ackalırlar 0 0 Yanıtla
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