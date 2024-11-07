Mardin\'de \'çalışan eşekler\' emekliye ayrılıyor

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Mardin'in Artuklu ilçesinde sit alanındaki sokakların dar ve merdivenli olması sebebiyle çöplerin toplanması amacıyla kullanılan eşekler emekliye ayrılıyor. Eşekler, kurulacak olan hayvan çiftliğinde ağırlanacak.

Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.

Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti. Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.