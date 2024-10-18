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Mardin'de çocuk damdan düştü

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Nusaybin'de düşen çocuk, koluna demir korkuluk saplandı ve hastaneye kaldırıldı.

18.10.2024 16:06
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Mardin'de damdan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde evinin damında oynarken dengesini kaybederek kapının üzerine düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin damında oyun oynayan küçük çocuk dengesini kaybedip düştü. Düşme sonucu çocuğun kolu demir kapının korkuluğuna saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu korkuluk kesildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de çocuk damdan düştü - Son Dakika

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