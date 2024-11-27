Mardin'de Görevden Alınan Belediye Başkanı Sonrası Gözaltı ve Silah Operasyonu

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Mardin'de, terör suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması kapsamında görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleşen gösterilere karıştığı iddia edilen belediye personeli M.E.'nin evinde 5 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kayyum ataması sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi önündeki protestolara katıldığı ileri sürülen M.E., güvenlik güçlerini aileleriyle tehdit etti. Hakkındaki şikayetler nedeniyle tedbiren görev yeri değiştirilen şahsın hem belediye binası önündeki hem de Kızıltepe ilçesindeki toplumsal olaylara karıştığı tespit edildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.E.'nin evinde yapılan aramada 5 tabanca bulundu. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, hakkında; kasten öldürme suçu şüphelilerinin kaçmasına yardım etmek, terör örgütü propagandası yapmak, hakaret-tehdit ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından daha önce soruşturma açıldığı öğrenildi.

Öte yandan, belediye personelinin gözaltına alınmasının ardından diğer belediye çalışanlarıyla ilgili genel bir inceleme yapılmasının beklendiği öğrenildi. - MARDİN