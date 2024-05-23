Mardin\'de Hafif Ticari Araç Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karşı yola geçerken hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen transit, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 25 yaşındaki genç kadına çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN