Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine silahlı saldırı - Son Dakika
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine silahlı saldırı

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde iş yerine silahlı saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kimliği belirsiz 2 şüpheli motosikletle gelip bir iş yerine silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

04.05.2024 11:42
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 şüphelinin motosikletle gelip iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine silahlı saldırı - Son Dakika

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