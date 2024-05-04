Mardin\'in Nusaybin ilçesinde iş yerine silahlı saldırı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 şüphelinin motosikletle gelip iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN