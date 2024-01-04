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Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpışması: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpışması: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de motosiklet ile otomobil çarpışması: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
04.01.2024 - 01:33,
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Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay gece saat 23.30 saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 47 ABF 360 otomobil, 47 ABH 618 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumumun ağır olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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