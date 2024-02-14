Mardin'de okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de okul çevreleri ve servisler denetlendi

Mardin\'de okul çevreleri ve servisler denetlendi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri ve servislerde denetim yaptı. Kentte 26 ekip ve 60 personelin katılımı ile 134 okul çevresi, 15 internet ve elektronik oyun salonu, 26 kahvehane ve kafe, 34 market, büfe ve tekel bayii, 7 şans oyunu ve ganyan bayii, 30 park, bahçe ve umuma açık yer, 25 metruk bina, 860 kişi ve 116 servis aracı denetlendi.

14.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri ve servislerde denetim yaptı.

Kentte 26 ekip ve 60 personelin katılımı ile 134 okul çevresi, 15 internet ve elektronik oyun salonu, 26 kahvehane ve kafe, 34 market, büfe ve tekel bayii, 7 şans oyunu ve ganyan bayii, 30 park, bahçe ve umuma açık yer, 25 metruk bina, 860 kişi ve 116 servis aracı denetlendi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 14:55:47. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de okul çevreleri ve servisler denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement