Mardin\'de okul çevreleri ve servisler denetlendi

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri ve servislerde denetim yaptı.

Kentte 26 ekip ve 60 personelin katılımı ile 134 okul çevresi, 15 internet ve elektronik oyun salonu, 26 kahvehane ve kafe, 34 market, büfe ve tekel bayii, 7 şans oyunu ve ganyan bayii, 30 park, bahçe ve umuma açık yer, 25 metruk bina, 860 kişi ve 116 servis aracı denetlendi. - MARDİN