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Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin Nusaybin\'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
21.01.2024 - 23:13,
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İpekyolu Yerköy mevkiinde 06 BTJ 202 plakalı otomobil ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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