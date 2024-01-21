Mardin Nusaybin\'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İpekyolu Yerköy mevkiinde 06 BTJ 202 plakalı otomobil ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN