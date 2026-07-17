Mardin'de Otomobil Yangını

Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Türkmen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AHJ 76 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN