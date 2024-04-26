Mardin\'in Mazıdağı\'nda Kız Çocuğunun Parmaklarına Batan Olta İğnesi İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı

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Mardin'in Mazıdağı'nda piknik alanında kız çocuğunun parmağına batan olta iğnesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, R.E. isimli kız çocuğu, önceki gün ailesi ile piknik yapmak ve balık tutmak için Karasu Çayı'na gitti. Balık tutarken misina iğnesi parmağına batan R.E., şiddetli ağrı hissetmeye başladı.

Mazıdağı Devlet Hastanesinde itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ile iğneyi parmaktan dikkatlice çıkardı. Operasyon sonrası sağlık ekiplerince çocuğa gerekli müdahaleler yapıldı. - MARDİN