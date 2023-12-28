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Mardin'de PKK saldırısında şehit olan polis memurlarının arkadaşı: 'Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler' - Son Dakika
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Mardin'de PKK saldırısında şehit olan polis memurlarının arkadaşı: 'Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler'

Mardin'in Savur ilçesinde 29 Aralık 1993 yılında devriye atan polis memurlarına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Palamut ve Erol Kesgin'in arkadaşı panzer şoförü emekli bekçi Veysel Tepebaşı, saldırıyı anlatarak, arkadaşlarını en son gördüğünde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Tepebaşı, saldırı sonrası yaşananları ve şehitlerin durumunu anlattı.

Mardin\'de PKK saldırısında şehit olan polis memurlarının arkadaşı: \'Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler\'
28.12.2023 - 16:08,
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Mardin'in Savur ilçesinde 29 Aralık 1993 yılında devriye atan polis memurlarına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Palamut ve Erol Kesgin'in arkadaşı panzer şoförü emekli bekçi Veysel Tepebaşı, "Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler. Arkadaşlarıma dikkat edin dedim. Erol'ün eşi 9 aylık hamileydi. Şehit olduktan bir hafta sonra bebeği oldu" dedi.

29 Aralık 1993 yılında devriye atan polis memurlarına terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi. Panzer şoförü olan emekli bekçi Veysel Tepebaşı, iki şehit verilen saldırıyı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatarak, arkadaşlarını en son gördüğünde dikkatli olmaları gerektiğini söylediğini ifade etti.

Şehitlerin Adliye Lojman'ından Vatan Cadde'sine doğru devriye gezdikleri sırada pusuya düştüğünü anlatan Tepebaşı, "Silah seslerini duyup gittiğimizde ikisi de şehit olmuştu. Oradan alıp hemen sağlık ocağına götürdük. Fakat çoktan şehit olmuşlardı. Etrafa iyice baktık ama kimseyi bulamadık. Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler. Arkadaşlarıma dikkat edin dedim. Erol'ün eşi 9 aylık hamileydi. Şehit olduktan bir hafta sonra bebeği oldu" dedi.

Şehit polis memuru İbrahim Palamut'un 3 ay önce atandığını belirten Tepebaşı, "Burası ilk görev yeriydi. Bekçi olduğum için panzer kullanıyordum. Birlikte mesai yaptık. Şehit edildikleri sırada silah ve telsizleri de teröristler tarafından alıkonuldu. Biz onları Sağlık ocağına götürürken bize ateş edildi. Orada onlarla çatıştık. 1993'ten 2000 yılına kadar bu olaylar çok sık yaşandı. Çok şehit verdik" ifadelerine yer verdi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Mardin, PKK, Saldırı, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de PKK saldırısında şehit olan polis memurlarının arkadaşı: 'Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de PKK saldırısında şehit olan polis memurlarının arkadaşı: 'Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler' - Son Dakika
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