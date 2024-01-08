Mardin'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında bazı vatandaşların cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattığı belirtildi. Çevrede bulunan iş yerleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemine ait kameralardaki 500 saati aşkın kaydı inceleyen ekipler, zanlıları tespit etti. Ekipler, 3 şüpheliyi semt pazarında gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalınan cep telefonları bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN