Mardin\'de Sıcak Havalarda Toplu Taşımada Klima Tartışması

Kavurucu yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği Mardin'de, özellikle Artuklu ilçesinde toplu taşıma araçlarında klima kullanılmaması vatandaşların tepkisine yol açtı. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı şehirde, toplu ulaşım hizmetine dair şikayetler artarak devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri toplu taşma araçlarında klima denetimi yaptı.

Son günlerde bazı sürücülerin, ücretsiz taşıma hakkına sahip engelli ve yaşlı vatandaşları araca almadığı yönündeki şikayetlerin ardından şimdi de klima açılmaması gündemde. Vatandaşlar, sıcak havada kapalı alanda yapılan yolculuğun sağlık açısından risk oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Artuklu ilçesinde yaşanan yoğun şikayetler üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bazı sürücülerin yalnızca zabıta ekiplerini gördükleri anlarda klimayı açtığı ve sonrasında ise yeniden kapattığı iddia edildi.

Yaz aylarında toplu taşımada klima kullanımının zorunlu hale getirilmesini isteyen vatandaşlar, bu konuda yaptırımların artırılmasını ve sürücülerin daha duyarlı olmasını beklediklerini dile getirdi. - MARDİN