Mardin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza sonucu uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Mardin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza sonucu uçuruma yuvarlandı

Mardin\'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza sonucu uçuruma yuvarlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs, Adana'da uçuruma yuvarlanarak alev aldı. Kazada 4 tarım işçisi hayatını kaybetti. Cenazeler memleketleri Kızıltepe'de toprağa verildi.

23.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:53
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinden yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüsün Adana'da uçuruma yuvarlanması sonucu ölen 4 tarım işçisi memleketleri Kızıltepe'de göz yaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün sabaha karşı Adana'nın Karaisali ilçesine bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan 34 FF 6095 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan halat yardımıyla yola çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Zeynettin (20), Bünyamin Çakıl (6) ve Zozan Sakin (18) olay yerinde hayatını kaybetti. 18 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Çakıl'da (13) kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. 17 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yara almayan sürücü M.A. (28) ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazada hayatlarını kaybeden Zeynettin (20), Bünyamin Çakıl (6), Zozan Sakin (18) ve Serkan Çakıl'da (13) memleketleri Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Cenazeler Akdoğan yolu üzerinde bulunan mezarlıkta yan yana göz yaşları arasında toprağa verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza sonucu uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

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