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Mardin'de Terör Davası: Belediye Başkanı ve 4 Sanığın Yargılanmasına Devam

Mardin\'de Terör Davası: Belediye Başkanı ve 4 Sanığın Yargılanmasına Devam

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ile 4 sanığın terörle ilgili suçlamalarla yargılanmasına devam ediyor. Sanıklar için toplam 13 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

05.03.2025 16:55  Güncelleme: 16:59
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Mardin'de terör soruşturması kapsamında haklarında dava açılan merkez Artuklu ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ile N.T., A.G., A.S. ve E.K. katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılmaları, "terörizmin finansmanı" suçundan ise beraatlarına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını iddia ederek, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

Hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Amak ile N.T., A.G., A.S. ve E.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 13 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Terör Davası: Belediye Başkanı ve 4 Sanığın Yargılanmasına Devam - Son Dakika

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