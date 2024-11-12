Mardin'de kaza yapan tırdaki inekler yola çıktı
MARDİN - Mardin'de Nusaybin ilçesinde kaza yapan tırdaki inekler yola çıktı.
Nusaybin ilçesi Uluslararası İpek Yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Yan devrilen tırdaki inekler, yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken inekler, trafiği olumsuz etkiledi. İnekler yola kenarına alındı, kazayla inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Tır Kazası: İnekler Yola Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?