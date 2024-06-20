Mardin'de tonlarca saman balyası kül oldu - Son Dakika
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Mardin'de tonlarca saman balyası kül oldu

Mardin'de çıkan yangında tonlarca saman balyası yanarak kül oldu. Yangın, gece saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak tonlarca saman balyası küle döndü.

20.06.2024 17:57
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Mardin'de tonlarca saman balyası kül oldu

MARDİN - Mardin'de çıkan yangında tonlarca saman balyası yanarak kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuyulu Mahallesinde saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraş sonrası yangını kontrol altına aldı.

Söndürülen yangında tonlarca saman balyası küle döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de tonlarca saman balyası kül oldu - Son Dakika

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