Mardin\'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Polonya'da Alkollü Araç Kullanan Sürücülere El Konulacak

Polonya'da bugünden itibaren yürürlüğe giren yasa ile alkollü araç kullanan sürücülerin arabalarına el konulacak. Yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulacak. Ayrıca trafik kazasına karışan ve kanında 1 promil ve üzeri alkol tespit edilen sürücüler ile kazaya karıştıktan sonra olay yerini yayan ya da terk eden sürücülerin de araçlarına el konulacak. Alkollü sürücünün yakalandığı araç kendisine ait değilse sürücüye aracın değerinde para cezası verilecek. Alkollü kullanılan araç kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiyse sürücüye aracın mevcut değerinde para cezası ödenecek. Bu yasa ile trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Polonya'da her gün 255 kişi alkollü şekilde trafiğe çıkıyor.