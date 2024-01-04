Mardin\'de üç ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden ismi öğrenilemeyen sürücünün dönemece çarpmasıyla gerçekleşti, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Mitanni Kültür Merkezi Cadde'sinde meydana gelen diğer kazada, plakası belirlenemeyen 3 otomobilin zincirlenme çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Nusaybin Devlet Mevkiinde meydana gelen kazada ise, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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