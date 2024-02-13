Mardin'de uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mardin\'de uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri hakkında adli işlem başlatıldı.

13.02.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Mardin'in Artuklu ilçesinde aracında ve adreslerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmalarda, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri hakkında adli işlem yapıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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