Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Trabzonspor'un İstanbul'daki yapılanmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Hasan Tüncel'in haberine göre bordo-mavili kulüp için Kemerburgaz bölgesinde 100 dönümün üzerinde bir arazi tahsis edildi.

GALATASARAY'A KOMŞU OLACAK

İddiaya göre Trabzonspor'un planlanan projesi, Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerinin bulunduğu bölgeye yakın bir konumda yer alacak. Böylece bordo-mavili kulüp, İstanbul'da Galatasaray'a komşu olacak.

PROJE İÇİN TALİMAT VERİLDİ İDDİASI

Aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu proje için gerekli talimatları verdiği öne sürüldü. Trabzonspor'un arazi üzerinde nasıl bir proje gerçekleştireceğiyle ilgili detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.