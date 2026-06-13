Mardin'in Artuklu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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