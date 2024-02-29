Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde bulunduran bir şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddenin satıldığı bir ikamette eroin ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.02.2024 13:22
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Kızıltepe'de bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddenin satıldığı belirlenen ikamette arama yapıldı. Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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