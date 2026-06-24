Mazıdağı\'nda dün gece çıkan yangında ekili araziler zarar gördü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün gece çıkan yangında buğday ve arpa ekili araziler zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Yağmur, Ulutaş ve Evciler köyleri sınırları içerisinde bulunan ekili alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere, ilk olarak bölgedeki çiftçiler traktörleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de yangına müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların saatler süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında buğday ve arpa ekili araziler zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN