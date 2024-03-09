Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı

Mardin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

09.03.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yurt dışı kaynaklı sanal bahis sitelerinden bayilik alarak Mardin'de yasa dışı sanal bahis oynattığı tespit edilen şebeke üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 12 adet cep telefonu, 12 adet simkart, 1 adet tablet, 1 adet tümleşik bilgisayar, 1 SSD, 1 adet tabanca ile 100 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:41 Tanzanya’da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti Tanzanya'da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
11:27 Teletabiler’in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:37 Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 12:45:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement