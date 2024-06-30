Mardin'deki askeri alayın tepesinde çıkan yangın söndürüldü

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Askeri alayın tepesinde çıkan yangın söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde askeri alayın tepesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, ikindi saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde askeri alayın tepesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.