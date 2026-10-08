Mardin Kızıltepe'de firari hükümlü, bıçakla intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de firari hükümlü, bıçakla intihar girişiminde bulundu

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ekipleri gören firari hükümlü, kapıyı kilitleyip bıçakla intihar girişiminde bulundu. Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan hükümlü, tedavi için Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonda ekipleri görünce intihar girişiminde bulunan firari hükümlü, etkisiz hale getirilerek, hastanede tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ç'nin Atatürk Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Ekiplerin geldiğini gören hükümlü, kapıyı kilitleyerek bıçakla intihar girişiminde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, firari hükümlüyü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bu sırada kendisine zarar veren hükümlü, tedavi için Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. Hükümlünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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