Mardin Kızıltepe'de otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı; kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe- Viranşehir kara yolu Sürekli mevkiinde, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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