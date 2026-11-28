Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe- Viranşehir kara yolu Sürekli mevkiinde, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.