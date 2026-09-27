Mardin Kızıltepe\'de sürücüler kamyonetten dökülen sebze ve meyveleri topladı

Mardin Kızıltepe'de sürücüler kamyonetten dökülen sebze ve meyveleri topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonetin kasasının kapağı açılınca sebze ve meyveler yola saçıldı. Araçlarından inen diğer sürücüler kamyonet sürücüsüne yardım ederek ürünleri yeniden kasaya taşıdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetten yola dökülen sebze ve meyveler, diğer sürücülerin yardımıyla toplandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kapak açılınca, kasadaki sebze ve meyveler yola saçıldı. Yola saçılan sebze ve meyveleri, araçlarından inen diğer sürücüler kamyonet sürücüsüne yardım ederek yeniden kasaya taşıdı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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