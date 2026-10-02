Mardin Nusaybin'de 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, kazanın kamera görüntüleri çıktı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, kazanın kamera görüntüleri çıktı

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Mardin Nusaybin\'de 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, kazanın kamera görüntüleri çıktı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçların çarpışmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer alıyor, soruşturma sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Gırnavas Mahallesi'nde 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç ile Nusaybin Belediyesine ait kamyonetin çarpıştığı kazada Zana Çelik (37) hayatını kaybetmiş, Z.A. (15) ve M.S. (21) yaralanmıştı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın çarpışmanın etkisiyle savruldukları anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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