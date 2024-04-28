Mardin Nusaybin\'de Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Midyat yolu mevkiindeki minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN