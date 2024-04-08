Mardin Nusaybin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin Nusaybin\'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

08.04.2024 00:22
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Mardin'in Nusaybin'e ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Uluslararası İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan plakası belirlenemeyen tır ile 06 DRB 857 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yaşındaki Şerzan Botan A. hayatını kaybederken, Mehmet Esir A., Helin A., Berivan A. ve Alan Berken A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin Nusaybin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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