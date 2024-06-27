Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri Yangın Müdahalelerinde Yetersiz Kaldı

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Mardin ve Diyarbakır'daki yangın sorumluluğu ve müdahale tartışmaları devam ederken Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri itfaiyelerinin yetersiz müdahaleleri DEM'li belediyeleri sınıfta bıraktı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki 40 itfaiye arasından sadece 8 itfaiye aracını Mazıdağı'ndaki yangına gönderdiği, 2 itfaiye aracının ise yangından sonra söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi. Yerleşim yerlerindeki yangınlarla ilgili sorumluluk tartışmaları devam ediyor. Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına ait itfaiye daire başkanlıkları 15 kişinin öldüğü, 78 kişinin ise yaralandığı bu yangınlarda sorumluluklarını yerine getiremedi. Özellikle yerleşim yerlerinde, anız ve hububat yangınlarına müdahalenin belediyelerin sorumluluğunda olmasına rağmen zamanında yapılamayan müdahale can ve mal kaybına neden oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden başlayarak Mardin'in Mazıdağı ilesinde durdurulan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangın olaylarında sorumlu olan büyükşehir belediyeleri ise kendi sorumluluklarına farklı yönlere çekerek algı oluşturup, eleştirileri farklı yönlere çekiyor. İlçelerde belediye teşkilatı olmadığı için Çınar ve Mazıdağı'ndaki yangına müdahale görevinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmasına rağmen her iki belediyenin zamanında müdahale etmemesi can ve mal kaybına yol açtı.

Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin bu sorumluluktan kaçmaması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, her iki büyükşehir belediyesinin itfaiye daire başkanlıklarında kaç itfaiye aracının bulunduğunu ve yangın bölgelerine kaç araç sevk ettiklerini açıklamalarını istedi.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi yangın gecesi bünyesindeki 40 itfaiye arasından sadece 8'ini yangın bölgesine gönderdiği, 2 aracın ise yangın bittikten sonra söndürme çalışmalarına katılmak üzere toplamda 10 itfaiye aracını sevk ettiği öğrenildi.

Bazı DEM Partisi Milletvekillerinin yangın bölgesinde taziyeler üzerinden yapmaya çalıştığı provokasyona vatandaşlar izin vermezken, bu milletvekillerin vatandaşların acıları üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışması ise vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirterek, yangınla mücadelede daha etkin bir koordinasyon ve hızlı müdahale çağrısında bulundu. - MARDİN