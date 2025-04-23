Marmara Denizi kıyısındaki şehirlerden hissedilen deprem Bursa ve Yalova'da da paniğe sebep oldu.
İstanbul'da yaşanan deprem Bursa'nın 17 ilçesinin yanısıra Yalova'da da hissedildi. Vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, Bursa ve Yalova'da herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
AFAD ve 112 ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.
Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili gelişmeler Bursa ve Yalova Valilikleri tarafından takip ediliyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmara'da Deprem Paniği - Son Dakika
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