Marmaris açıklarında arızalanan lastik botla Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında arızalanan lastik botla Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Marmaris açıklarında arızalanan lastik botla Yunanistan\'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun açık denizde motor arızası yapması sonrası yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan yardım çağrısına cevap verilerek, lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.

29.04.2024 19:46
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun açık denizde motor arızası yapması sonrası yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun açık denizde arızalanması sonrası yardım çağrısında bulunan düzensiz göç menlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Yapılan yardım çağrısın sonrası bölgeye gönderilen Türk Sahil Güvenlik botu lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris açıklarında arızalanan lastik botla Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris açıklarında arızalanan lastik botla Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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