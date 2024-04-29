Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun açık denizde motor arızası yapması sonrası yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun açık denizde arızalanması sonrası yardım çağrısında bulunan düzensiz göç menlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Yapılan yardım çağrısın sonrası bölgeye gönderilen Türk Sahil Güvenlik botu lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris açıklarında arızalanan lastik botla Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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