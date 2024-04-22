Marmaris İnşaat Kazası Şüphelileri Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde 17 Nisan tarihinde meydana gelen ve bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı inşaat kazasında şantiye şefi, yüklenici firma yetkilisi dahil 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bilirkişi ön raporu beklenen olayda Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı şahısları tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ettiği öğrenildi.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nin girişinde özel bir firmaya ait sosyal tesis, otel inşaat alanında 17 Nisan akşamüzeri, edinilen ilk bilgilere göre şiddetli rüzgarın etkisi ile çelik kalıp iki işçinin üzerine düşmüş, İsmail Tepebaşı isimli işçi olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.G. isimli işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Emniyet güçleri olayın ardından şantiye şefi, yüklenici firma sorumlusu ve inşaat alanından sorumlu iki kişiyi Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına almış, emniyete getirilen şüpheliler hakkında işlem başlatılmıştı. Görevlendirilen bilirkişilerin ön raporunun çıkması sonucu Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı şahısları tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ettiği bilgisi edinildi. Adli sürecin devam ettiği dava sürecinde bilirkişi ve iş güvenliği uzmanlarının kati raporunun beklendiği belirtildi. Marmaris Kaymakamlığı Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iş kazası ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - MUĞLA