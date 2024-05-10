Marmaris'te ATV Kazası: Turist Uçurumdan Düştü, Yaralandı - Son Dakika
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Marmaris'te ATV Kazası: Turist Uçurumdan Düştü, Yaralandı

Marmaris\'te ATV Kazası: Turist Uçurumdan Düştü, Yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir turistin kullandığı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan denize düştü. Kazada turist yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı turist hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.05.2024 16:37
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı bir turistin kullandığı ATV uçurumdan aşağı denize düştü, sürücüsü yaralandı.

Olay, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bir turistin kullandığı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı düştü. ATV denizde suya gömülürken aracı kullanan turist yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı turisti, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te ATV Kazası: Turist Uçurumdan Düştü, Yaralandı - Son Dakika

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