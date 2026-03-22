Marmaris\'te Bayram Trafik Denetimi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı süresince 5 binden fazla aracın giriş yaptığı ilçe genelinde trafik denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Bayram yoğunluğu nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımın arttığı noktalarda önlem alan ekipler, otogar giriş ve çıkışlarında otobüsleri durdurarak sürücüler, muavinler ve yolculara emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. İlçe giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerde, yolculuk sırasında alınması gereken güvenlik tedbirleri tek tek hatırlatılırken, sürücülere hız limitleri, dikkatli araç kullanımı ve yolcu güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe giriş ve çıkışları ile trafik uygulama noktalarında da kontrollerini sürdüren ekipler, hususi araçlarıyla bayram seyahatine çıkan vatandaşları durdurarak rutin denetimler gerçekleştirdi. Kontroller sırasında sürücü belgeleri ve araç evrakları incelenirken, vatandaşlara güvenli yolculuk için dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. - MUĞLA