Marmaris\'te Belediyesi çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi'ne ait çöp kamyonun çarptığı kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyeye ait 34 NBA 571 plakalı Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çöp kamyonunun sürücüsü G.K. (43) yayayı fark edemeyerek Gülderen Türkmen (68) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türkmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA