Marmaris\'te Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Muğla-Marmaris karayolu Taşhan mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yöndeki 3 aracın çarpışması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç karşı şeride geçerek seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, sürücü ve yolcu konumundaki şahıslar da sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 3 yaralıyı sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde T.H.'nin (21) hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazada yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari bir aracın refüje çarparak karşı şeride geçtiği ve yolda ilerleyen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaza nedeniyle Marmaris yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA