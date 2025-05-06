Marmaris'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Marmaris'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Marmaris\'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Görkem Soydemir, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

06.05.2025 18:45
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Görkem Soydemir gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Camiavlu Mahallesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 18.45 sıralarında yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.K. (26) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, sürücü de motosikletten düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Görkem Soydemir'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, motosiklet sürücüsü A.C.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sevenleri son yolculuğuna uğurladı

Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Soydemir'in cenazesi, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İkindi namazına müteakip Siteler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazın sonrası Sodeymir Armutalan Mezarlığı'nda sevenleri, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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