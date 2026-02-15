Marmaris\'te fırtına ağaç devirdi: 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal mahallelerde çok sayıda ağaç devrilirken, Hisarönü Mahallesi'ndeki mesire alanında bir kişinin üzerine ağaç düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris genelinde etkili olan fırtına özellikle kırsal kesimlerde ağaç devrilmelerine yol açtı. Hisarönü Mahallesi'ndeki mesire alanında devrilen bir ağaç, bölgede bulunan bir vatandaşın üzerine düştü. Yaralanan vatandaşın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Fırtına nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde de park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, devrilen ağaçlar belediye ve ilgili ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırılmaya başlandı. Denizlerde de fırtınanın etkisi hissedildi, bir yüzer iskelenin koparak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer, bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MUĞLA