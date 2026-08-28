Marmaris\'te Tekne Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Fethiyle ve Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan 3 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknelerden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan 2 kişi, Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede ise yaralanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından rahatsızlanan 2 kişi ve yaralanan bir kişi Sahil Güvenlik botlarına taşınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.