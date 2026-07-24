Marmaris'te Tıbbi Tahliye
Marmaris'te özel teknede rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel teknede rahatsızlanan bir vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.
Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında seyreden özel teknede bulunan vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından rahatsızlanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te Tıbbi Tahliye - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?