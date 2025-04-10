Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Onarıldı

İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı onarıldı

Çitlerin yenisini yapıldı, çiçekler tekrar ekildi

İSTANBUL - İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı Bahçelievler Belediyesi tarafından onarıldı. Çitlerin yenisi yapıldı, koparılan çiçekleri tekrar ekildi. Minguzzi dağılan oyuncakları da toplanarak tekrar kabrinin başına konuldu.

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin ölen oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin bugün Bahçelievler'de bulunan mezarına saldırı düzenlenerek tahrip edilmişti. Polis ekiplerinin biten incelemelerinin ardından Bahçelievler Beledisi harekete geçti. Belediye ekipleri sökülen çitlerin yenisini yaparak koparılan çiçekleri tekrar ekti. Tahrip edilen mezarının onarımı yapıldıktan sonra dağıtılan oyuncakları toplanıp kabrinin başının konuldu. Yakınları da gelerek dua etti.

Çocuğun bir yakını, "Bir çocuğun mezarını dağıtmak canilik. Bugünkü kararda o kişinin büyük bir ceza almasını o zaman yüreğimiz biraz daha soğuyacak. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Adliyeye gidemediğim için gelip dua etmek istedim gördüğümde şoke oldum. Çiçek bahçesi gibiydi hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi sağ olsunlar tekrar yapıyorlar. Çok üzgünüz" dedi.