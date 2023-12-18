 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mavi yengeçler Bartın'da da görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mavi yengeçler Bartın'da da görüldü

Karadeniz'de balıkçıların korkulu rüyası olan mavi yengeçler, Samsun'dan sonra Bartın'da da balıkçıların ağlarına takıldı. Ağlara zarar vermesi ve balıkların kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları endişelendiriyor.

Mavi yengeçler Bartın\'da da görüldü
18.12.2023 - 17:29,
Abone Ol

Ağlara zarar vermesi ve balıkların denize kaçmasına neden olması gibi sebeplerden balıkçıların korkulu rüyası olan mavi yengeçler, Karadeniz'de Samsun'dan sonra Bartın'daki balıkçıların ağlarına takıldı.

Anavatanı Atlantik Okyanusu olan ve Türkiye'de Akdeniz ile Ege Denizi'nde sık görülen mavi yengeçler, yaklaşık 3 aydır Karadeniz'de görülmeye başlandı. Rengiyle etkilediği balıkçıların, verdiği zarar nedeniyle korkulu rüyası haline dönen mavi yengeç, Karadeniz sahilindeki Ordu ve Samsun gibi Orta Karadeniz illerinden sonra Batı Karadeniz'de bulunan Bartın'ın Amasra ilçesinde de yakalandı. Balık avına çıkan Cem Yavuzyiğit isimli bir balıkçının ağına takılan mavi yengecin boyu 22 santimetreyi, kilosu 500 gramı aştığı tahmin ediliyor. Ağları yırtarak, yakalanan balıkların kaçmasına neden olan mavi yengeci görünce renginden etkilenen balıkçı Yavuzyiğit, kısa bir videosunu çektiği yengeci, Karadeniz'in sularına geri bıraktı.

Ağlara verdiği zararın yanı sıra belirli dönemlerinde balık da yediği bilinen mavi yengeçlerin, son aylarda sık sık Karadeniz'de görülmesi balıkçıları endişelendiriyor. - BARTIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ege Denizi, Karadeniz, Samsun, Bartın, Balıkçılık, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mavi yengeçler Bartın'da da görüldü - Son Dakika


17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı

Son Dakika
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: Mavi yengeçler Bartın'da da görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement