Maydonoz Döner davası 5 Ocak 2027'ye ertelendi, tanık bir sonraki celsede dinlenecek - Son Dakika
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Maydonoz Döner davası 5 Ocak 2027'ye ertelendi, tanık bir sonraki celsede dinlenecek

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FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan Maydonoz Döner zincirine ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava, tanığın hazır bulunmaması nedeniyle 5 Ocak 2027 tarihine ertelendi. Duruşmada sanık Tahsin Özbay tanıkla yalnızca ticari ilişkisi olduğunu söylerken, avukatlar adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan Maydonoz Döner zincirine ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava, 5 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tahsin Özbay ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bu celsede dinlenmesi gereken tanığın hazır bulunmadığını bildirdi. Söz alan sanık Tahsin Özbay, tanıkla yalnızca ticari ilişkisinin bulunduğunu belirterek, "Tanıkla sadece ticari ilişkim var. Başka herhangi bir irtibatım yoktur" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dinlenmesi gereken tanığın bir sonraki celsede hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Maydonoz Döner davası 5 Ocak 2027'ye ertelendi, tanık bir sonraki celsede dinlenecek - Son Dakika
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