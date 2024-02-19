Meksika'da ABD sınırı yakınında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da ABD sınırı yakınında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti

Meksika\'da ABD sınırı yakınında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan ABD sınırı yakınındaki Miguel Aleman'da silahlı kişiler, devriye gezen güvenlik güçlerine saldırdı. Çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti. Çatışmada ölen ya da yaralanan güvenlik gücü olup olmadığına dair açıklama yapılmadı. Tamaulipas eyaletinde insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan çeşitli organize suç örgütleri bulunuyor.

19.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde ABD sınırı yakınında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan ABD sınırı yakınındaki Miguel Aleman'da silahlı kişiler, devriye gezen güvenlik güçlerine saldırdı. Çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti. Çatışmada ölen ya da yaralanan güvenlik gücü olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

Tamaulipas eyaletinde insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan çeşitli organize suç örgütleri bulunuyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Meksika'da ABD sınırı yakınında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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